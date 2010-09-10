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Стёпа МЕН Гость RZN.info Сообщения: 8 Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46 Коневоз Перевозка Лошадей, Коней по России и зарубеж Horses Transit Цитата Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 00:55

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Конеперевозки Horses Transit. У нашей компании большой опыт в перевозке лошадей по России, странам СНГ и Европе. У нас вы получаете гарантию комфортного и безопасного перевоза животного и постоянное наблюдение за его состоянием. Мы поможем подготовить лошадей к пути и будем ухаживать за ними по дороге. Перевозка осуществляется на трейлерах-коневозах Mercedes-Benz Actros 1835I, что означает удобство и безопасность для вас и вашей лошади в пути. Вся техника проходит регулярный осмотр и обслуживается только в сертифицированных сервисных центрах. Мы любим то, чем занимаемся. Мы любим лошадей, как и вы!



P.S. у нас есть собственный конный клуб и база отдыха. Конеперевозки Horses Transit коневоз (Рязанская область)КОНТАКТЫ https://horsestransit.ru/ Конеперевозки Horses Transit. У нашей компании большой опыт в перевозке лошадей по России, странам СНГ и Европе. У нас вы получаете гарантию комфортного и безопасного перевоза животного и постоянное наблюдение за его состоянием. Мы поможем подготовить лошадей к пути и будем ухаживать за ними по дороге. Перевозка осуществляется на трейлерах-коневозах Mercedes-Benz Actros 1835I, что означает удобство и безопасность для вас и вашей лошади в пути. Вся техника проходит регулярный осмотр и обслуживается только в сертифицированных сервисных центрах. Мы любим то, чем занимаемся. Мы любим лошадей, как и вы!P.S. у нас есть собственный конный клуб и база отдыха. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

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