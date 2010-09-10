Коневоз Перевозка Лошадей, Коней по России и зарубеж Horses Transit
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Коневоз Перевозка Лошадей, Коней по России и зарубеж Horses Transit
Конеперевозки Horses Transit коневоз (Рязанская область)
КОНТАКТЫ https://horsestransit.ru/
Конеперевозки Horses Transit. У нашей компании большой опыт в перевозке лошадей по России, странам СНГ и Европе. У нас вы получаете гарантию комфортного и безопасного перевоза животного и постоянное наблюдение за его состоянием. Мы поможем подготовить лошадей к пути и будем ухаживать за ними по дороге. Перевозка осуществляется на трейлерах-коневозах Mercedes-Benz Actros 1835I, что означает удобство и безопасность для вас и вашей лошади в пути. Вся техника проходит регулярный осмотр и обслуживается только в сертифицированных сервисных центрах. Мы любим то, чем занимаемся. Мы любим лошадей, как и вы!
P.S. у нас есть собственный конный клуб и база отдыха.
КОНТАКТЫ https://horsestransit.ru/
Конеперевозки Horses Transit. У нашей компании большой опыт в перевозке лошадей по России, странам СНГ и Европе. У нас вы получаете гарантию комфортного и безопасного перевоза животного и постоянное наблюдение за его состоянием. Мы поможем подготовить лошадей к пути и будем ухаживать за ними по дороге. Перевозка осуществляется на трейлерах-коневозах Mercedes-Benz Actros 1835I, что означает удобство и безопасность для вас и вашей лошади в пути. Вся техника проходит регулярный осмотр и обслуживается только в сертифицированных сервисных центрах. Мы любим то, чем занимаемся. Мы любим лошадей, как и вы!
P.S. у нас есть собственный конный клуб и база отдыха.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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