Коневоз Перевозка Лошадей, Коней по России и зарубеж Horses Transit

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Коневоз Перевозка Лошадей, Коней по России и зарубеж Horses Transit

Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 00:55

Конеперевозки Horses Transit коневоз (Рязанская область)
КОНТАКТЫ https://horsestransit.ru/

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Конеперевозки Horses Transit. У нашей компании большой опыт в перевозке лошадей по России, странам СНГ и Европе. У нас вы получаете гарантию комфортного и безопасного перевоза животного и постоянное наблюдение за его состоянием. Мы поможем подготовить лошадей к пути и будем ухаживать за ними по дороге. Перевозка осуществляется на трейлерах-коневозах Mercedes-Benz Actros 1835I, что означает удобство и безопасность для вас и вашей лошади в пути. Вся техника проходит регулярный осмотр и обслуживается только в сертифицированных сервисных центрах. Мы любим то, чем занимаемся. Мы любим лошадей, как и вы!

P.S. у нас есть собственный конный клуб и база отдыха.
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