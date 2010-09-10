Интернет в частный сектор.
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Интернет в частный сектор.
Без лимита трафика,скоростной доступ в интернет в частный сектор в Рязани и области.Пишите в личные сообщения,помогу.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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