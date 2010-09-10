Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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Elena Maaya Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 27 мар 2016, 08:47 Откуда: Волгоград Пасты для шугаринга ELENA MAAYA, честная оптовая скидка Цитата Сообщение Elena Maaya » Сегодня, 08:32



Меня зовут Елена Аль Ма Ая и я хочу предложить вам организовать Совместную Закупку моих (я руководитель предприятия) одноименных сахарных паст для депиляции (шугаринга) ELENA MAAYA.

Участницам вашей закупки вы сможете предложить:



- Пасты с добавлением пчелиного мёда, эфирного масла жасмина, на основе отваров ромашки и мяты.

- Классическую сахарную пасту, пасту на основе тростникового сахара, отвара подорожника или с добавлением эфирного масла апельсина.

- Специальную мужскую пасту, пасты с добавлением эфирных масел мяты или апельсина, пасту на основе отвара шалфея.



Пасты производятся четырех видов плотности (мягкая, для перчаток, средняя и жесткая), что позволяет комфортно работать с ними как профессиональным мастерам шугаринга, так и простым покупателям дома (домашний шугаринг) в любой, привычной им, технике.



Что я предлагаю:



- Пользующийся гарантированным спросом у женщин натуральный продукт.

- Честную оптовую скидку для организаторов совместных закупок: Для вас цена за банку пасты составит всего 400 рублей вместо розничной цены 700 рублей. При заказах от 100 банок - дополнительные скидки.

- Минимальная закупка - одна коробка (12 банок пасты любого вида, общей стоимостью 4800 рублей).

- Срок отгрузки заказа со склада поставщика не более нескольких дней - благодаря собственному производству все пасты всегда в наличии.

- Пасты произведены по ТУ 9158–001–0201482843–2015, которое зарегистрировано в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, зарегистрированы на территории Таможенного Союза и сертифицированы. По запросу предоставляется пакет документов.

- Доставка транспортными компаниями ПЭК, Деловые Линии, КИТ, Энергия. Доставка до терминала транспортной компании и жесткая упаковка груза - за наш счет.

- Выверенный до мелочей пятилетний опыт сотрудничества с организаторами СП по всей России, сотни проведенных закупок в сети.

- Бесплатная горячая линия (телефон с номером 8-800) для Ваших клиентов.

- По запросу предоставляется фото и текстовая информация для оформления совместной закупки.

- Условия обмена и возврата брака: По запросу аналогичная паста высылается организатору или напрямую покупателю пасты. От покупателя понадобится фото поврежденных банок.



Пожалуйста посмотрите короткий видеоролик, в котором Вы сможете познакомиться со мной, моим коммерческим предложением и пастами для шугаринга, которые мы выпускаем. Ролик откроется на ютубе, по щелчку мышкой.







Название организации: ИП Аль Ма Ая Е.В. ОГРНИП: 315344300039503.

Способы оплаты: перечисление на р/счет, оплата любой банковской картой (без комиссии).



Мои контакты:



Тел: +7 (927) 518-14-13 (Волгоград), На этом номере доступны СМС, Viber и Whatsapp.

Тел: 8 (800) 550-14-13 Для вас звонок бесплатен.

Электронная почта:



Web-сайты, где указаны все контактные данные и представлены товары: sugaring.su maaya.ru Уважаемые предприниматели, организаторы совместных закупок, доброго вам времени суток!Меня зовут Елена Аль Ма Ая и я хочу предложить вам организовать Совместную Закупку моих (я руководитель предприятия) одноименных сахарных паст для депиляции (шугаринга) ELENA MAAYA.Участницам вашей закупки вы сможете предложить:- Пасты с добавлением пчелиного мёда, эфирного масла жасмина, на основе отваров ромашки и мяты.- Классическую сахарную пасту, пасту на основе тростникового сахара, отвара подорожника или с добавлением эфирного масла апельсина.- Специальную мужскую пасту, пасты с добавлением эфирных масел мяты или апельсина, пасту на основе отвара шалфея.Пасты производятся четырех видов плотности (мягкая, для перчаток, средняя и жесткая), что позволяет комфортно работать с ними как профессиональным мастерам шугаринга, так и простым покупателям дома (домашний шугаринг) в любой, привычной им, технике.Что я предлагаю:- Пользующийся гарантированным спросом у женщин натуральный продукт.- Честную оптовую скидку для организаторов совместных закупок: Для вас цена за банку пасты составит всего 400 рублей вместо розничной цены 700 рублей. При заказах от 100 банок - дополнительные скидки.- Минимальная закупка - одна коробка (12 банок пасты любого вида, общей стоимостью 4800 рублей).- Срок отгрузки заказа со склада поставщика не более нескольких дней - благодаря собственному производству все пасты всегда в наличии.- Пасты произведены по ТУ 9158–001–0201482843–2015, которое зарегистрировано в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, зарегистрированы на территории Таможенного Союза и сертифицированы. По запросу предоставляется пакет документов.- Доставка транспортными компаниями ПЭК, Деловые Линии, КИТ, Энергия. Доставка до терминала транспортной компании и жесткая упаковка груза - за наш счет.- Выверенный до мелочей пятилетний опыт сотрудничества с организаторами СП по всей России, сотни проведенных закупок в сети.- Бесплатная горячая линия (телефон с номером 8-800) для Ваших клиентов.- По запросу предоставляется фото и текстовая информация для оформления совместной закупки.- Условия обмена и возврата брака: По запросу аналогичная паста высылается организатору или напрямую покупателю пасты. От покупателя понадобится фото поврежденных банок.Пожалуйста посмотрите короткий видеоролик, в котором Вы сможете познакомиться со мной, моим коммерческим предложением и пастами для шугаринга, которые мы выпускаем. Ролик откроется на ютубе, по щелчку мышкой.Название организации: ИП Аль Ма Ая Е.В. ОГРНИП: 315344300039503.Способы оплаты: перечисление на р/счет, оплата любой банковской картой (без комиссии).Мои контакты:Тел: +7 (927) 518-14-13 (Волгоград), На этом номере доступны СМС, Viber и Whatsapp.Тел: 8 (800) 550-14-13 Для вас звонок бесплатен.Электронная почта: sp@sugaring.su Web-сайты, где указаны все контактные данные и представлены товары: sugaring.su maaya.ru Вернуться к началу

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