Как провести выходные с любимым человеком

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Hanny
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 17:31

Как провести выходные с любимым человеком

Сообщение Hanny » 29 сен 2017, 15:38

Есть возможность вырваться на несколько дней в отпуск. Как его лучше провести? Не можем определиться. То ли это будет экскурсия, то ли аренда домика за городом у реки, то ли ещё что-нибудь романтическое. Дома сидеть, да по кафешкам ходить как-то не очень прельщает...
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Как провести выходные с любимым человеком

Сообщение Петька » Сегодня, 13:29

то ли аренда домика за городом у реки

Идеально, по-моему! :wink:
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11207
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как провести выходные с любимым человеком

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 19:58

Хорошо попить винца в Италии. Можно во Франции.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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