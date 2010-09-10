Как провести выходные с любимым человеком
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Как провести выходные с любимым человеком
Есть возможность вырваться на несколько дней в отпуск. Как его лучше провести? Не можем определиться. То ли это будет экскурсия, то ли аренда домика за городом у реки, то ли ещё что-нибудь романтическое. Дома сидеть, да по кафешкам ходить как-то не очень прельщает...
Re: Как провести выходные с любимым человеком
то ли аренда домика за городом у реки
Идеально, по-моему!
Re: Как провести выходные с любимым человеком
Хорошо попить винца в Италии. Можно во Франции.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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