Как провести выходные с любимым человеком
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Факты, советы, мнения.
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Как провести выходные с любимым человеком
Есть возможность вырваться на несколько дней в отпуск. Как его лучше провести? Не можем определиться. То ли это будет экскурсия, то ли аренда домика за городом у реки, то ли ещё что-нибудь романтическое. Дома сидеть, да по кафешкам ходить как-то не очень прельщает...
Re: Как провести выходные с любимым человеком
то ли аренда домика за городом у реки
Идеально, по-моему!
Re: Как провести выходные с любимым человеком
Хорошо попить винца в Италии. Можно во Франции.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Как провести выходные с любимым человеком
UNCLE1911 писал(а):Хорошо попить винца в Италии. Можно во Франции.
Или пивка в Чехии
Re: Как провести выходные с любимым человеком
Думаю - попозже встать, утренний секс, поваляться в кровати до обеда, погулять на природе, можно даже на лыжах, пофоткаться, потом ленч, ... ужин, кино, и секс перед сном - ночью по желанию, ведь завтра на работу
По поводу фильма - лучше в постели перед большим ТВ или ПК монитором. Могу порекомендовать легкое из совсем новеньких которое еще отсутствует в кинопрокате - Короче! а можно в поисковике найти чо нибудь другое, вообщем - ДЕРЗАЙТЕ!
По поводу фильма - лучше в постели перед большим ТВ или ПК монитором. Могу порекомендовать легкое из совсем новеньких которое еще отсутствует в кинопрокате - Короче! а можно в поисковике найти чо нибудь другое, вообщем - ДЕРЗАЙТЕ!
5 сообщений • Страница 1 из 1
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