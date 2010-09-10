Как провести выходные с любимым человеком

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Hanny
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 17:31

Как провести выходные с любимым человеком

Сообщение Hanny » 29 сен 2017, 15:38

Есть возможность вырваться на несколько дней в отпуск. Как его лучше провести? Не можем определиться. То ли это будет экскурсия, то ли аренда домика за городом у реки, то ли ещё что-нибудь романтическое. Дома сидеть, да по кафешкам ходить как-то не очень прельщает...
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Как провести выходные с любимым человеком

Сообщение Петька » 09 окт 2017, 13:29

то ли аренда домика за городом у реки

Идеально, по-моему! :wink:
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11227
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как провести выходные с любимым человеком

Сообщение UNCLE1911 » 09 окт 2017, 19:58

Хорошо попить винца в Италии. Можно во Франции.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Как провести выходные с любимым человеком

Сообщение Петька » 24 окт 2017, 08:44

UNCLE1911 писал(а):Хорошо попить винца в Италии. Можно во Франции.

Или пивка в Чехии :D
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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Как провести выходные с любимым человеком

Сообщение mihel60 » Сегодня, 00:04

Думаю - попозже встать, утренний секс, поваляться в кровати до обеда, погулять на природе, можно даже на лыжах, пофоткаться, потом ленч, ... ужин, кино, и секс перед сном - ночью по желанию, ведь завтра на работу :?:
По поводу фильма - лучше в постели перед большим ТВ или ПК монитором. Могу порекомендовать легкое из совсем новеньких которое еще отсутствует в кинопрокате - Короче! а можно в поисковике найти чо нибудь другое, вообщем - ДЕРЗАЙТЕ!

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