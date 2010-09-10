Сообщение Hanny » 29 сен 2017, 15:38

Есть возможность вырваться на несколько дней в отпуск. Как его лучше провести? Не можем определиться. То ли это будет экскурсия, то ли аренда домика за городом у реки, то ли ещё что-нибудь романтическое. Дома сидеть, да по кафешкам ходить как-то не очень прельщает...