Пластическая хирургия в Рязани
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 15:44
Пластическая хирургия в Рязани
Всем здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, хочу себе сделать пластическую операцию. К какому врачу лучше пойти в нашем городе?
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