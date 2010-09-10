Пластическая хирургия в Рязани

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Alisamix5500
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 15:44

Пластическая хирургия в Рязани

Сообщение Alisamix5500 » 30 сен 2017, 17:52

Всем здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, хочу себе сделать пластическую операцию. К какому врачу лучше пойти в нашем городе?
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Пластическая хирургия в Рязани

Сообщение Петька » Сегодня, 12:40

Мне что-то кажется, что лучше в Мск ехать...
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