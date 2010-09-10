Пластическая хирургия в Рязани
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 сен 2017, 15:44
Пластическая хирургия в Рязани
Всем здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, хочу себе сделать пластическую операцию. К какому врачу лучше пойти в нашем городе?
Re: Пластическая хирургия в Рязани
Мне что-то кажется, что лучше в Мск ехать...
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