Пластическая хирургия в Рязани

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Alisamix5500
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 15:44

Пластическая хирургия в Рязани

Сообщение Alisamix5500 » 30 сен 2017, 17:52

Всем здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, хочу себе сделать пластическую операцию. К какому врачу лучше пойти в нашем городе?
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Пластическая хирургия в Рязани

Сообщение Петька » 09 окт 2017, 12:40

Мне что-то кажется, что лучше в Мск ехать...
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Пластическая хирургия в Рязани

Сообщение АЛСНщик » 24 окт 2017, 14:20

Ещё недавно в ЖД больнице пластические операции делали. Но после смерти пациента вроде как всё свернули.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Пластическая хирургия в Рязани

Сообщение Алексеич » 11 дек 2017, 21:55

лучше конечно такую операцию делать в Москве или за границей
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Пластическая хирургия в Рязани

Сообщение Зинаидушка » 11 дек 2017, 23:12

Подруга делала пластику в Германии, и получилось очень удачно. Только правда были некоторые проблемы с документами, пока не обратилась в это бюро - https://www.lingvoservice.ru/medical
, где ей сделали качественный перевод всех нужных медицинских документов и справок.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Пластическая хирургия в Рязани

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 00:35

в Германии дорого...а вот Корея по ценам доступна и специалисты там классные.
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