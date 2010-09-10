Пластическая хирургия в Рязани
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 сен 2017, 15:44
Пластическая хирургия в Рязани
Всем здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, хочу себе сделать пластическую операцию. К какому врачу лучше пойти в нашем городе?
Re: Пластическая хирургия в Рязани
Мне что-то кажется, что лучше в Мск ехать...
Re: Пластическая хирургия в Рязани
Ещё недавно в ЖД больнице пластические операции делали. Но после смерти пациента вроде как всё свернули.
Re: Пластическая хирургия в Рязани
лучше конечно такую операцию делать в Москве или за границей
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Пластическая хирургия в Рязани
Подруга делала пластику в Германии, и получилось очень удачно. Только правда были некоторые проблемы с документами, пока не обратилась в это бюро - https://www.lingvoservice.ru/medical
, где ей сделали качественный перевод всех нужных медицинских документов и справок.
, где ей сделали качественный перевод всех нужных медицинских документов и справок.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Пластическая хирургия в Рязани
в Германии дорого...а вот Корея по ценам доступна и специалисты там классные.
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