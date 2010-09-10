Сообщение RSV6888 » Сегодня, 12:01

Новостройка 2017 г., ЖК "Голицын", рядом с ТЦ Европа, 41.6 м2, 5/15 эт., собственник.Более подробную информацию можно посмотреть на avito:Агентствам просьба не беспокоить!