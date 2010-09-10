Продам 1-комн. квартиру в Рязани, р-н Дашково-Песочня

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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RSV6888
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 18:56

Продам 1-комн. квартиру в Рязани, р-н Дашково-Песочня

Сообщение RSV6888 » Сегодня, 12:01

Новостройка 2017 г., ЖК "Голицын", рядом с ТЦ Европа, 41.6 м2, 5/15 эт., собственник.
Более подробную информацию можно посмотреть на avito:
https://www.avito.ru/ryazan/kvartiry/1-k_kvartira_41.6_m_515_et._938597312

Агентствам просьба не беспокоить!
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