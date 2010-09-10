Простая мебель на заказ недорого

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Простая мебель на заказ недорого

Сообщение Петька » 50 минут назад

Подскажите, где сделать. Нужен простой шкаф, но размеров таких нет в магазине - надо узкий очень. Может компания или лучше частного мастера.
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