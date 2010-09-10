Простая мебель на заказ недорого
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Простая мебель на заказ недорого
Подскажите, где сделать. Нужен простой шкаф, но размеров таких нет в магазине - надо узкий очень. Может компания или лучше частного мастера.
Re: Простая мебель на заказ недорого
Совсем на форуме тишина ((
Re: Простая мебель на заказ недорого
Размеры?
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Простая мебель на заказ недорого
Не актуально, спасибо!
4 сообщения • Страница 1 из 1
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