Простая мебель на заказ недорого

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Простая мебель на заказ недорого

Сообщение Петька » 12 окт 2017, 11:39

Подскажите, где сделать. Нужен простой шкаф, но размеров таких нет в магазине - надо узкий очень. Может компания или лучше частного мастера.
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Простая мебель на заказ недорого

Сообщение Петька » 28 ноя 2017, 07:05

Совсем на форуме тишина ((
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Улин
Пользователь RZN.info
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 11:19
Откуда: Рязань

Re: Простая мебель на заказ недорого

Сообщение Улин » 29 ноя 2017, 16:10

Размеры?
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Простая мебель на заказ недорого

Сообщение Петька » Сегодня, 11:24

Не актуально, спасибо!
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