Сообщение krymskaya » 27 окт 2017, 16:11

Сожгла волосы окрашиваниями, парикмахер посоветовала восстанавливающие средства типа Ollin, Estel, Kapous, и т.д, в общем профессиональные... где у нас такие можно купить? Реально ли помогают?