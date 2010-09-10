Где у нас можно купить проф. косметику?

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krymskaya
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 00:38

Где у нас можно купить проф. косметику?

Сообщение krymskaya » 27 окт 2017, 16:11

Сожгла волосы окрашиваниями, парикмахер посоветовала восстанавливающие средства типа Ollin, Estel, Kapous, и т.д, в общем профессиональные... где у нас такие можно купить? Реально ли помогают?
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olyalya
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 00:21

Re: Где у нас можно купить проф. косметику?

Сообщение olyalya » 22 ноя 2017, 16:55

Ollin знаю есть в их салоне красоты Ollin на Черновицкой 32
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Где у нас можно купить проф. косметику?

Сообщение diaan » Сегодня, 12:13

А вы только такие варианты рассматриваете? Есть и другая профессиональная косметика для волос, которую как я знаю очень часто выбирают профессионалы. Попробуйте матрикс купить, у меня тоже есть несколько средств. Результат от них сразу виден. А при постоянном использовании, думаю, волосы смогут восстановится полностью.
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