Где у нас можно купить проф. косметику?
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Где у нас можно купить проф. косметику?
Сожгла волосы окрашиваниями, парикмахер посоветовала восстанавливающие средства типа Ollin, Estel, Kapous, и т.д, в общем профессиональные... где у нас такие можно купить? Реально ли помогают?
Re: Где у нас можно купить проф. косметику?
Ollin знаю есть в их салоне красоты Ollin на Черновицкой 32
Re: Где у нас можно купить проф. косметику?
А вы только такие варианты рассматриваете? Есть и другая профессиональная косметика для волос, которую как я знаю очень часто выбирают профессионалы. Попробуйте матрикс купить, у меня тоже есть несколько средств. Результат от них сразу виден. А при постоянном использовании, думаю, волосы смогут восстановится полностью.
Re: Где у нас можно купить проф. косметику?
А я вот давно уже перестала самостоятельно эксперементировать со своими волосами, потому что ничем хорошим это обычно не заканчивается. А если хочется, поменять цвет или прическу, то обращаюсь к Юлии Захаровой - https://www.instagram.com/saharok_hairartist/, потому что она очень хорошо знает своё дело, и я могу быть уверена в том, что мне понравится прическа, сделанная Юлией, ну и что волосы у меня останутся здоровы после окрашивания.
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