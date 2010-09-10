Где у нас можно купить проф. косметику?

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
krymskaya
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 00:38

Где у нас можно купить проф. косметику?

Сообщение krymskaya » 27 окт 2017, 16:11

Сожгла волосы окрашиваниями, парикмахер посоветовала восстанавливающие средства типа Ollin, Estel, Kapous, и т.д, в общем профессиональные... где у нас такие можно купить? Реально ли помогают?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
olyalya
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 00:21

Re: Где у нас можно купить проф. косметику?

Сообщение olyalya » 22 ноя 2017, 16:55

Ollin знаю есть в их салоне красоты Ollin на Черновицкой 32
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где у нас можно купить проф. косметику?

Сообщение Буцефалия » 19 май 2018, 17:56

А я вот давно уже перестала самостоятельно эксперементировать со своими волосами, потому что ничем хорошим это обычно не заканчивается. А если хочется, поменять цвет или прическу, то обращаюсь к Юлии Захаровой - https://www.instagram.com/saharok_hairartist/, потому что она очень хорошо знает своё дело, и я могу быть уверена в том, что мне понравится прическа, сделанная Юлией, ну и что волосы у меня останутся здоровы после окрашивания.
Вернуться к началу
Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Re: Где у нас можно купить проф. косметику?

Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 17:35

Была в подобной ситуации, хотела высветлить волосы и этим их сильно испортила. Подруга посоветовала заказать мне корейский бальзам для восстановления волос Secret Key Mu-Coating и скажу что это лучшее средство для волос какой я пробовала. Советую Вам заглянуть на сайт COSMASI, это хороший интернет-магазин косметики с приемлемыми ценами на товар.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей