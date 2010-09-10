Где у нас можно купить проф. косметику?
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Где у нас можно купить проф. косметику?
Сожгла волосы окрашиваниями, парикмахер посоветовала восстанавливающие средства типа Ollin, Estel, Kapous, и т.д, в общем профессиональные... где у нас такие можно купить? Реально ли помогают?
Re: Где у нас можно купить проф. косметику?
Ollin знаю есть в их салоне красоты Ollin на Черновицкой 32
Re: Где у нас можно купить проф. косметику?
А я вот давно уже перестала самостоятельно эксперементировать со своими волосами, потому что ничем хорошим это обычно не заканчивается. А если хочется, поменять цвет или прическу, то обращаюсь к Юлии Захаровой - https://www.instagram.com/saharok_hairartist/, потому что она очень хорошо знает своё дело, и я могу быть уверена в том, что мне понравится прическа, сделанная Юлией, ну и что волосы у меня останутся здоровы после окрашивания.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Где у нас можно купить проф. косметику?
Была в подобной ситуации, хотела высветлить волосы и этим их сильно испортила. Подруга посоветовала заказать мне корейский бальзам для восстановления волос Secret Key Mu-Coating и скажу что это лучшее средство для волос какой я пробовала. Советую Вам заглянуть на сайт COSMASI, это хороший интернет-магазин косметики с приемлемыми ценами на товар.
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