Фриланс биржа по заработку
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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- Зарегистрирован: 30 июн 2017, 00:33
Фриланс биржа по заработку
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Для покупателя
Выберите желаемую услугу всего за 5 баксов!Ориентируйтесь на отзывы и рейтинг исполнителя.
Оплатите услугу. Работа будет считаться выполненнойтолько после вашего подтверждения. 100 % безопасно!
После получения работы оцените исполнтеля и оставьте отзыв! Покупайте снова!
Для продавца
Опубликуйте услугу по фиксированной цене в $5 и добавляйте возможные дополнения к заказу!
Продавайте свои услуги на проекте 5bucks. Получайте отзывы и повышайте свой рейтинг, увеличивайте количество продаж!
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Re: Фриланс биржа по заработку
Это занятие все же для тех, кто в этом хоть немного разбирается и готов целыми днями сидеть и осваивать эти хитромудрые процессы. Для студента лучше искать подработку в общепитах. Вот можете зайти на этот сайт http://skolko-poluchaet.ru/skolko-poluc ... v-kfs.html и почитать о том сколько можно заработать в КФс. По моему это более реальный и простой заработок.
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