Сообщение sol » 28 ноя 2017, 11:13

Перед тем как ложиться спать у нас ритуал: почистить зубы, сходить в туалет, одеть ночнушку и всем пожелать спокойной ночи. Он всегда одинаковый, куда бы ни ездили. Много пить на ночь не даем. Соленого сильно на ночь тоже табу. Из лекарств мы пили таблетки пантокальцин по 2 раза в день.