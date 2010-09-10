Энурез

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Энурез

Сообщение Мэри » 26 ноя 2017, 19:36

Срочно нужен совет! Доча начала уписиваться ночью. Пошла в этом году в школу. Я спрашиваю, ты нервничаешь? Говорит нет, а не перестает. Боюсь, что могут комплексы пойти. Как помочь ей вылечиться?
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Торпеда
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 17:35

Re: Энурез

Сообщение Торпеда » 27 ноя 2017, 08:39

А к врачу вы ходили? Может у нее скрытый стресс из-за школы?
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Энурез

Сообщение Мэри » 27 ноя 2017, 19:30

Врач сказала подождать. Типа скоро привыкнет к новым нагрузкам и учебе, и пройдет.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Энурез

Сообщение sol » 28 ноя 2017, 04:59

Мы на физио-терапию ходили, на электросон. Пили лекарства и успокаивающие чаи. И строго соблюдали режим.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Энурез

Сообщение Мэри » 28 ноя 2017, 10:05

И как, есть результат? Что у вас за режим и какие лекарства?
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Энурез

Сообщение sol » 28 ноя 2017, 11:13

Перед тем как ложиться спать у нас ритуал: почистить зубы, сходить в туалет, одеть ночнушку и всем пожелать спокойной ночи. Он всегда одинаковый, куда бы ни ездили. Много пить на ночь не даем. Соленого сильно на ночь тоже табу. Из лекарств мы пили таблетки пантокальцин по 2 раза в день.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Энурез

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 11:46

Мэри писал(а):Срочно нужен совет! Доча начала уписиваться ночью. Пошла в этом году в школу. Я спрашиваю, ты нервничаешь? Говорит нет, а не перестает. Боюсь, что могут комплексы пойти. Как помочь ей вылечиться?

Жалко Вашу дочку, но Вы на расстраивайтесь, все можно исправить !
Энурезом называют недержание мочи. При этом состоянии человек не в состоянии контролировать процесс мочеиспускания. Детский энурез в раннем возрасте не считается патологией, а рассматривается в качестве физиологического этапа развития, когда ребенок учится управлять функциями собственного тела. Дети должны уметь контролировать мочеиспускание где-то к шести годам, однако примерно у 10% из них в этом возрасте все еще возникают эпизоды ночного энуреза.
Вот хорошая статья по этому вопросу, почитайте и будете знать, как Вам действовать https://okeydoc.ru/enurez-u-detej-i-vzroslyx-prichiny-i-lechenie/#razdel4.
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