Энурез
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Энурез
Срочно нужен совет! Доча начала уписиваться ночью. Пошла в этом году в школу. Я спрашиваю, ты нервничаешь? Говорит нет, а не перестает. Боюсь, что могут комплексы пойти. Как помочь ей вылечиться?
Re: Энурез
А к врачу вы ходили? Может у нее скрытый стресс из-за школы?
Re: Энурез
Врач сказала подождать. Типа скоро привыкнет к новым нагрузкам и учебе, и пройдет.
Re: Энурез
Мы на физио-терапию ходили, на электросон. Пили лекарства и успокаивающие чаи. И строго соблюдали режим.
Re: Энурез
И как, есть результат? Что у вас за режим и какие лекарства?
Re: Энурез
Перед тем как ложиться спать у нас ритуал: почистить зубы, сходить в туалет, одеть ночнушку и всем пожелать спокойной ночи. Он всегда одинаковый, куда бы ни ездили. Много пить на ночь не даем. Соленого сильно на ночь тоже табу. Из лекарств мы пили таблетки пантокальцин по 2 раза в день.
Re: Энурез
Мэри писал(а):Срочно нужен совет! Доча начала уписиваться ночью. Пошла в этом году в школу. Я спрашиваю, ты нервничаешь? Говорит нет, а не перестает. Боюсь, что могут комплексы пойти. Как помочь ей вылечиться?
Жалко Вашу дочку, но Вы на расстраивайтесь, все можно исправить !
Энурезом называют недержание мочи. При этом состоянии человек не в состоянии контролировать процесс мочеиспускания. Детский энурез в раннем возрасте не считается патологией, а рассматривается в качестве физиологического этапа развития, когда ребенок учится управлять функциями собственного тела. Дети должны уметь контролировать мочеиспускание где-то к шести годам, однако примерно у 10% из них в этом возрасте все еще возникают эпизоды ночного энуреза.
Вот хорошая статья по этому вопросу, почитайте и будете знать, как Вам действовать https://okeydoc.ru/enurez-u-detej-i-vzroslyx-prichiny-i-lechenie/#razdel4.
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