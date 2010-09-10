Сообщение Igorbub » Вчера, 14:38

Прочные шведские стенки из бука для взрослых до 120 кг с брусьями можно заказать в спортивном магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Киев , Кропивницкий , Николаев , Тернополь , Харьков , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.Наша ссылка