Надежные шведские стенки деревянные для детей и взрослых

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PetrPag
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Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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Надежные шведские стенки деревянные для детей и взрослых

Сообщение PetrPag » Вчера, 15:25

Долговечные шведские стенки деревянные для малышей от 2 лет с гимнастической трапецией можно выбрать в онлайн магазине Sportbiz. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Житомир , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Николаев , Сумы , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
Наш адрес
http://shvedki.biz.ua/index.php?page=3790
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