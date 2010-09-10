Сообщение Alexbub » Вчера, 16:03

Надежные спортивные уголки в квартиру для всей семьи с доской для пресса можно заказать в онлайн магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Полтава , Тернополь , Ужгород , Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.Мы здесь