Где лучше всего ремонтировать телефон?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 00:10
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
Водитель писал(а):Рекомендую сервис на остановке Вокзальная (ИП Баслаков). Находится не там, где якобы Билайновский сервис, а чуть ближе к Московскому в подвале.
Ха! Все тут ругают Цифровой стиль, или как там нынче Глобал сервис, так г-н Баслаков оттуда же - был уволен с позором за криворукость! Тоже мне мастер!
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
Nikolay2010 писал(а):Водитель писал(а):Рекомендую сервис на остановке Вокзальная (ИП Баслаков). Находится не там, где якобы Билайновский сервис, а чуть ближе к Московскому в подвале.
Ха! Все тут ругают Цифровой стиль, или как там нынче Глобал сервис, так г-н Баслаков оттуда же - был уволен с позором за криворукость! Тоже мне мастер!
1. Это откровенное враньё - г-н Баслаков сам ушёл из Глобала.
2. Г-н Баслаков сам уже особо ремонтом не занимается, у него для этого есть наёмные сотрудники.
3. Претензий по качеству ремонта у г-на Баслакова ещё не слышал ни от кого.
4. Слишком уж откровенно Вы рекламируете А-Сервис.
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
мне показалось, или глобал объединились с позорной авророй? если так, то не советую и в ту и в другую что-то носить на ремонт
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 00:10
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
Водитель писал(а):Nikolay2010 писал(а):Водитель писал(а):Рекомендую сервис на остановке Вокзальная (ИП Баслаков). Находится не там, где якобы Билайновский сервис, а чуть ближе к Московскому в подвале.
Ха! Все тут ругают Цифровой стиль, или как там нынче Глобал сервис, так г-н Баслаков оттуда же - был уволен с позором за криворукость! Тоже мне мастер!
1. Это откровенное враньё - г-н Баслаков сам ушёл из Глобала.
2. Г-н Баслаков сам уже особо ремонтом не занимается, у него для этого есть наёмные сотрудники.
3. Претензий по качеству ремонта у г-на Баслакова ещё не слышал ни от кого.
4. Слишком уж откровенно Вы рекламируете А-Сервис.
Хотя, возможно я ошибся, прошу прощения. У них там много народу работало, и кто уходил, возомнивший себя мегамастерами пытались открыть свое дело. но у мало кого что получилось....
насчет А-сервиса - так спросили где, я ответил. ничего личного)))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 00:10
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
ibender писал(а):мне показалось, или глобал объединились с позорной авророй? если так, то не советую и в ту и в другую что-то носить на ремонт
А что Аврора тебе не нравиться? Я там последние года 1,5 картриджи заправляю. Все путем!
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
Водитель писал(а):Рекомендую сервис на остановке Вокзальная (ИП Баслаков). Находится не там, где якобы Билайновский сервис, а чуть ближе к Московскому в подвале.
Можно поподробней. ООТ "Вокзальная" - это по Перврмайскому проспекту или по ул.Вокзальной и с какой стороны?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 ноя 2011, 13:32
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
Рекомендую НИКОГДА не обращаться в глобас сервис (бывш цифровой стиль). вот уж обосрут так обосрут. От них все мастера нормальные сбежали, потому что начальство - ГОВНО
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 ноя 2011, 13:32
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
Nikolay2010 писал(а):ibender писал(а):мне показалось, или глобал объединились с позорной авророй? если так, то не советую и в ту и в другую что-то носить на ремонт
А что Аврора тебе не нравиться? Я там последние года 1,5 картриджи заправляю. Все путем!
вот и заправляй картриджЫ дальше. тут тебе про то что начальство у них одно, а значит и фирмы полное дерьмище. занимаются обдираловкой. продают пульты от телевизоров, игрушки для детей, очки............ все что угодно, только не ремонтируют телефоны. так совсем обнищали и надо как-то выживать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 ноя 2011, 13:32
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
Водитель писал(а):Nikolay2010 писал(а):Водитель писал(а):Рекомендую сервис на остановке Вокзальная (ИП Баслаков). Находится не там, где якобы Билайновский сервис, а чуть ближе к Московскому в подвале.
Ха! Все тут ругают Цифровой стиль, или как там нынче Глобал сервис, так г-н Баслаков оттуда же - был уволен с позором за криворукость! Тоже мне мастер!
1. Это откровенное враньё - г-н Баслаков сам ушёл из Глобала.
2. Г-н Баслаков сам уже особо ремонтом не занимается, у него для этого есть наёмные сотрудники.
3. Претензий по качеству ремонта у г-на Баслакова ещё не слышал ни от кого.
4. Слишком уж откровенно Вы рекламируете А-Сервис.
Полностью согласен. А-сервис-это неудовлетворенное желание одного человека как-то выделиться на общем фоне. только посредством обсирания других нормальных людей это у вас не выйдет, дорогой а-сервис. потому что люди в городе знают, кто вы и что. и не занимайтесь обливанием говном хороших мастеров, как вы обычно любите.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 ноя 2011, 13:32
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
Osiris писал(а):+1 ко всем ответам, которые не в пользу Цифрового Стиля /он же Global Service/. Ремонт там всегда завышен и никакой гарантии, что телефон после ремонта будет работать. Как правило они берут деньги за диагностику, после которой оказывается, что телефон невозможно починить, либо ремонт будет стоить столько, что проще новый купить.
ЗНАЙТЕ, мы уже не с СССР живем. Сейчас все можно отсудить и осудить. безнаказанность глобал сервиса (бывшего цифрового стиля) позволяет им нагло качать деньги у рязанцев. Они очень боятся всех судебных исков, и всегда пытаются откупиться. сам сталкиваться. то что они предлогают взаен иногда лучше того, чем то, что вы сдали в ремонт+моральный вред. лишь бы до суда не дошло. так что доить можно их, пока у них молоко не кончится. ЛЮДИ, пользуйтесь этим. и давайте все вместе накажем эту гнусную контору. все их так называемые "квитанции" которые они дают вам на время ремонта, написаны в произвольном стиле, и не имеют никакой юридической силы. постоянно переписываются, добавляются новые пункты. так что, СМЕЛО ОТСТАИВАЕТЕ СВОИ ПРАВА. И УЧТИТЕ, ОСОБЕННО ПРО КОРОЗИЮ. слОВА "ЧИСТКА КОРРОЗИИ" ПИШУТСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ В КАЖДОЙ КВИТАНЦИИ, ЧТОБЫ ГАРАНТИИ НЕ БЫЛО. сервисный центр обязан предоставить соответствующие доказательства своих выводов, а потребитель вправе обратиться к независимой экспертизе.
несколько законов в догонку.
С учётом ст. 16 ЗоЗПП (а также п. 1 ст. 422, 310, 168 ГК), правовое значение данных пунктов может заключаться лишь в возможности оштрафовать исполнителя по ч. 2 ст. 14.8 КоАП.
Если сроки нарушены - то можете отказаться от исполнения договора на основании ст. 28 ЗоЗПП (и ещё неустойку с них потребовать согласно п. 5 ст. 28 ЗоЗПП).
Re: Где лучше всего ремонтировать телефон?
Сейчас везде можно увидеть точки где ремонтируют смартфоны, но вот если у вас айфон и другие гаджеты айпла то вам нужно на СЦ http://remont-apple.ru/ cервисный центр Apple
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