Сообщение Негативчик » 06 ноя 2011, 13:53

Osiris писал(а): +1 ко всем ответам, которые не в пользу Цифрового Стиля /он же Global Service/. Ремонт там всегда завышен и никакой гарантии, что телефон после ремонта будет работать. Как правило они берут деньги за диагностику, после которой оказывается, что телефон невозможно починить, либо ремонт будет стоить столько, что проще новый купить.

ЗНАЙТЕ, мы уже не с СССР живем. Сейчас все можно отсудить и осудить. безнаказанность глобал сервиса (бывшего цифрового стиля) позволяет им нагло качать деньги у рязанцев. Они очень боятся всех судебных исков, и всегда пытаются откупиться. сам сталкиваться. то что они предлогают взаен иногда лучше того, чем то, что вы сдали в ремонт+моральный вред. лишь бы до суда не дошло. так что доить можно их, пока у них молоко не кончится. ЛЮДИ, пользуйтесь этим. и давайте все вместе накажем эту гнусную контору. все их так называемые "квитанции" которые они дают вам на время ремонта, написаны в произвольном стиле, и не имеют никакой юридической силы. постоянно переписываются, добавляются новые пункты. так что, СМЕЛО ОТСТАИВАЕТЕ СВОИ ПРАВА. И УЧТИТЕ, ОСОБЕННО ПРО КОРОЗИЮ. слОВА "ЧИСТКА КОРРОЗИИ" ПИШУТСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ В КАЖДОЙ КВИТАНЦИИ, ЧТОБЫ ГАРАНТИИ НЕ БЫЛО. сервисный центр обязан предоставить соответствующие доказательства своих выводов, а потребитель вправе обратиться к независимой экспертизе.несколько законов в догонку.С учётом ст. 16 ЗоЗПП (а также п. 1 ст. 422, 310, 168 ГК), правовое значение данных пунктов может заключаться лишь в возможности оштрафовать исполнителя по ч. 2 ст. 14.8 КоАП.Если сроки нарушены - то можете отказаться от исполнения договора на основании ст. 28 ЗоЗПП (и ещё неустойку с них потребовать согласно п. 5 ст. 28 ЗоЗПП).