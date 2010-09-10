Недорогие шведские стенки из сосны для малышей от 2 лет
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Недорогие шведские стенки из сосны для малышей от 2 лет
Долговечные спорткомплексы цветные для взрослых до 120 кг с доской для пресса можно узнать цену в спортивном магазине Sportbiz.com.ua. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Запорожье , Львов , Полтава , Сумы , Херсон, Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
Магазин смотри здесь
http://shvedki.in.ua/index.php?category=1242
Магазин смотри здесь
http://shvedki.in.ua/index.php?category=1242
1 сообщение • Страница 1 из 1
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