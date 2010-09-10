Сообщение Igorbub » Вчера, 22:52

Долговечные спорткомплексы цветные для взрослых до 120 кг с доской для пресса можно узнать цену в спортивном магазине Sportbiz.com.ua. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Запорожье , Львов , Полтава , Сумы , Херсон, Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.Магазин смотри здесь