Недорогие шведские стенки из сосны для малышей от 2 лет
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Недорогие шведские стенки из сосны для малышей от 2 лет
Качественные спорткомплексы из дерева для взрослых до 120 кг с турником и брусьями можно заказать в спортивном магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Винница , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Николаев , Тернополь , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
Ссылка на нас
http://shvedki.in.ua/index.php?page=1107
Ссылка на нас
http://shvedki.in.ua/index.php?page=1107
1 сообщение • Страница 1 из 1
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