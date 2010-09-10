Сообщение PetrPag » Вчера, 23:18

Качественные спорткомплексы из дерева для взрослых до 120 кг с турником и брусьями можно заказать в спортивном магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Винница , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Николаев , Тернополь , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.Ссылка на нас