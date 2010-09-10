Недорогие шведские стенки из сосны для малышей от 2 лет

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PetrPag
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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Недорогие шведские стенки из сосны для малышей от 2 лет

Сообщение PetrPag » Вчера, 23:18

Качественные спорткомплексы из дерева для взрослых до 120 кг с турником и брусьями можно заказать в спортивном магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Винница , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Николаев , Тернополь , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
Ссылка на нас
http://shvedki.in.ua/index.php?page=1107
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