Недорогие шведские стенки из бука для взрослых до 120 кг

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

Недорогие шведские стенки из бука для взрослых до 120 кг

Сообщение Igorbub » Вчера, 23:56

Недорогие шведские стенки деревянные для детей и взрослых с турником и брусьями можно купить в спортивном магазине Sportbiz.com.ua. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Луцк , Одесса , Сумы , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
Нас можно найти
http://shvedki.in.ua/index.php?page=2902
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