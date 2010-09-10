Прочные шведские стенки из дерева для детей
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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Прочные шведские стенки из дерева для детей
Долговечные шведские стенки из сосны для малышей от 2 лет с съемным турником можно выбрать в спортивном магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Киев , Луцк , Одесса , Ровно , Харьков , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
Ссылка на нас
http://shvedki.in.ua/index.php?category=1271
Ссылка на нас
http://shvedki.in.ua/index.php?category=1271
1 сообщение • Страница 1 из 1
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