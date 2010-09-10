Недорогие шведские стенки деревянные для детей и взрослых

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
Откуда: Украина
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Недорогие шведские стенки деревянные для детей и взрослых

Сообщение Alexbub » 34 минуты назад

Недорогие спортивные уголки разборные для самых маленьких с с горкой можно заказать в интернет магазине Sportbiz.com.ua. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Винница , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Одесса , Тернополь , Ужгород , Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.

Магазин спорттоваров
http://www.kiddishop.com.ua/Sportivnye- ... ki-iz-Buka
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