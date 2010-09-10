Качественные шведские стенки деревянные для детей

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

Качественные шведские стенки деревянные для детей

Сообщение Igorbub » 33 минуты назад

Качественные шведские стенки из сосны для ребенка с гимнастическим матом можно купить в спортивном магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Львов , Полтава , Ровно , Ужгород , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.

Наш интернет магазин http://www.kiddishop.com.ua/Sportivnye- ... nder-5-240
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