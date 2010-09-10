Сообщение Alexbub » Вчера, 18:18

Тренажер Бубновского со стеком на 60 кг предназначен для выполнения кинезитерапевтических упражнений с целью снятия болевых ощущений при заболеваниях позвоночника. Тренажер может применться в кинезитерапии как в реабилитационных отделениях так и дома. Регулярные занятия на тренажере Бубновского вернут вам радость в движениях.В комплектацию тренажера входят: грузоблоки, трос, поворотные (вращающиеся) блочки, ручки. Тренажер Бубновского в Украине имеет два блока - верхний и нижний, которые оканчиваются карабинами. Все аксессуары, которые зацепляются на карабин необходимо заказывать у нас отдельно, согластно предписаний врача-реабилитолога. Получить консультацию и заказать тренажер Бубновского в Украине можно у нашего менеджера .Размеры изделия: Высота - 225 см. глубина - 60 см. разлет передних ножек тренажера - 125 см.Добавление облегченных грузоблоков: первые 5 грузов по 1 кг, потом 2 груза по 2,5 кг, остальные - по 5 кг. К цене + 300 грн.Гарантия на МТБ 1-4 : 24 месяца на трособлочную систему и 60 месяцев на рамную конструкцию