Сообщение Igorbub » Вчера, 18:19

Блочная рамка (Бубновского) предназначена для выполнения реабилитационных упражнений по лечебной физкультуре. Используются тренажер в центрах кинезитерапии, реабилитационных центрах, кабинетах ЛФК, санаториях, базах отдыха, домашних условиях.Многофункциональный тренажер Бубновского (дополнительно) комплектуется различными ручками для тяг, манжетами, петлями, регулируемой скамьей, которые максимально эффективно помогут достигнуть поставленных целей (укрепить или восстановить мышцы тела, сбросить лишний вес, избавиться от боли в спине).Мы являемся производителем данной продукции, используем только высококачественное сырье для изготовления тренажеров. Есть возможность изменения габаритов тренажера, цветовой гаммы по желанию заказчика. Оформление в кредит через Приват банк.Гарантийное и сервисное облуживание.