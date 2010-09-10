тренажер бубновского для спины

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Alexbub
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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тренажер бубновского для спины

Сообщение Alexbub » Вчера, 18:36

Конструкция нашего тренажера МТБ-1 представляет собой блочную рамку одинарную с набором грузовых стеков (60, 80,105 кг), которые Вы можете регулировать в зависимости от состояния больного и курса лечения, прописанного врачом. Благодаря свободной верхней и нижней тяги тренажера Бубновского Вы можете выполнять широкий комплекс комбинаций различных упражнений для мышц спины, рук и ног. Универсальность и небольшие габариты тренажера МТБ 1 делают его доступным для размещения как у Вас дома или в офисе так и в тренажерном зале.
Габариты: ДхШхВ: 1100х900х2250 мм.
Комплектация тренажера для кинезитерапии:
- блочная рамка одинарная,
- грузовой стек на 60 кг,
- металлический трос,
В нашем интернет магазине Вы можете дополнительно заказать. жесткие и мягкие манжеты, разнообразные ручки для тяг, цепи-удлинители, сандалии кожаные для реабилитации.
Купить тренажер МТБ 1 Вы можете сделав заказ на сайте и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут или по телефонам указанным на сайте.

http://ccfu.org.ua/novyny/540-startnew
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