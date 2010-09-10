Сообщение Alexbub » Вчера, 18:36

Конструкция нашего тренажера МТБ-1 представляет собой блочную рамку одинарную с набором грузовых стеков (60, 80,105 кг), которые Вы можете регулировать в зависимости от состояния больного и курса лечения, прописанного врачом. Благодаря свободной верхней и нижней тяги тренажера Бубновского Вы можете выполнять широкий комплекс комбинаций различных упражнений для мышц спины, рук и ног. Универсальность и небольшие габариты тренажера МТБ 1 делают его доступным для размещения как у Вас дома или в офисе так и в тренажерном зале.Габариты: ДхШхВ: 1100х900х2250 мм.Комплектация тренажера для кинезитерапии:- блочная рамка одинарная,- грузовой стек на 60 кг,- металлический трос,В нашем интернет магазине Вы можете дополнительно заказать. жесткие и мягкие манжеты, разнообразные ручки для тяг, цепи-удлинители, сандалии кожаные для реабилитации.Купить тренажер МТБ 1 Вы можете сделав заказ на сайте и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут или по телефонам указанным на сайте.