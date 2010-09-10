Сообщение Igorbub » Вчера, 19:22

Уникальность метода заключается в том, что для лечения целого ряда заболеваний впервые в мировой практике доктор Бубновский С.М. обратился не к хирургии или лекарственным препаратам, а к внутренним ресурсам организма человека. Метод Бубновского – это восстанавливающая система, в которой главным лечебным фактором является правильное движение. Для воздействия на организм используются специально разработанные комплексы упражнений на многофункциональных тренажерах Бубновского с функциями декомпрессии и антигравитации (МТБ). Тренажер снимает осевую нагрузку с позвоночника и суставов, а значит, пациенту не надо прилагать особые усилия, не надо бояться боли. Работающие при движениях мышцы восстанавливают питание больных зон и органов. Необходимо лишь тщательно выполнять движения под наблюдением квалифицированного инструктора и помнить: «Правильное движение лечит - неправильное калечит».