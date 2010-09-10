Сообщение Alexbub » Вчера, 19:28

Вниманию прошедших лечение в Центре доктора Бубновского, желающих поддерживать достигнутые результаты самостоятельно, но не имеющих возможности в регулярном посещении Центра кинезитерапии!Для Вас создана возможность приобретения декомпрессионного и антигравитационного многофункционального тренажера Бубновского (МТБ) для домашнего применения с уникальной системой упражнений, позволяющей снять боли без лекарств и улучшить свое качество жизни по принципам кинезитерапии.МТБ разработан на основании многолетней работы с тяжелейшими заболеваниями костно-мышечной системы, помогает активизировать глубокие мышцы позвоночника и суставов в режиме декомпрессии, что обеспечивает ликвидацию мышечного спазма и безмедикаментозное купирование болевого синдрома. При правильной работе на МТБ необходимость в подключении других тренажеров снимается, что освобождает от необходимости посещать тренажерный зал для поддержания своего здоровья в норме. МТБ универсален и доступен. Подходит для квартиры, дачи и офиса.