универсальный тренажер бубновского
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универсальный тренажер бубновского
Вниманию прошедших лечение в Центре доктора Бубновского, желающих поддерживать достигнутые результаты самостоятельно, но не имеющих возможности в регулярном посещении Центра кинезитерапии!
Для Вас создана возможность приобретения декомпрессионного и антигравитационного многофункционального тренажера Бубновского (МТБ) для домашнего применения с уникальной системой упражнений, позволяющей снять боли без лекарств и улучшить свое качество жизни по принципам кинезитерапии.
МТБ разработан на основании многолетней работы с тяжелейшими заболеваниями костно-мышечной системы, помогает активизировать глубокие мышцы позвоночника и суставов в режиме декомпрессии, что обеспечивает ликвидацию мышечного спазма и безмедикаментозное купирование болевого синдрома. При правильной работе на МТБ необходимость в подключении других тренажеров снимается, что освобождает от необходимости посещать тренажерный зал для поддержания своего здоровья в норме. МТБ универсален и доступен. Подходит для квартиры, дачи и офиса.
http://rbi.by/alles/8-bazovaya/22-uslugi-i-tseny
Для Вас создана возможность приобретения декомпрессионного и антигравитационного многофункционального тренажера Бубновского (МТБ) для домашнего применения с уникальной системой упражнений, позволяющей снять боли без лекарств и улучшить свое качество жизни по принципам кинезитерапии.
МТБ разработан на основании многолетней работы с тяжелейшими заболеваниями костно-мышечной системы, помогает активизировать глубокие мышцы позвоночника и суставов в режиме декомпрессии, что обеспечивает ликвидацию мышечного спазма и безмедикаментозное купирование болевого синдрома. При правильной работе на МТБ необходимость в подключении других тренажеров снимается, что освобождает от необходимости посещать тренажерный зал для поддержания своего здоровья в норме. МТБ универсален и доступен. Подходит для квартиры, дачи и офиса.
http://rbi.by/alles/8-bazovaya/22-uslugi-i-tseny
1 сообщение • Страница 1 из 1
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