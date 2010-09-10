тренажер бубновского для квартиры

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Alexbub
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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тренажер бубновского для квартиры

Сообщение Alexbub » Вчера, 21:56

Многофункциональный Тренажер Бубновского был разработан доктором медицинских наук Сергеем Бубновским, для восстановления и профилактики заболеваний костно-мышечной системы, в которой сам больной участвовал в своем выздоровлении, используя воздействие силовых тренажеров. Тренажер Бубновского – это приспособление, благодаря которому можно полностью отойти от медикаментозного лечения, восстановить здоровье и вернуться к активному образу жизни после травм или перенесенных операций.

Мы являемся производителем реабилитационных тренажеров методики Бубновского,осуществляем доставку по всей Украине,изменяем конструкцию,размер,цвет,тренажера по желанию заказчика.Возможность оформления в кредит через Приват Банк.

http://kazan.rosfirm.ru/ozdorovitelnogo ... 16-1017285
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