Сообщение Alexbub » Вчера, 21:56

Многофункциональный Тренажер Бубновского был разработан доктором медицинских наук Сергеем Бубновским, для восстановления и профилактики заболеваний костно-мышечной системы, в которой сам больной участвовал в своем выздоровлении, используя воздействие силовых тренажеров. Тренажер Бубновского – это приспособление, благодаря которому можно полностью отойти от медикаментозного лечения, восстановить здоровье и вернуться к активному образу жизни после травм или перенесенных операций.Мы являемся производителем реабилитационных тренажеров методики Бубновского,осуществляем доставку по всей Украине,изменяем конструкцию,размер,цвет,тренажера по желанию заказчика.Возможность оформления в кредит через Приват Банк.