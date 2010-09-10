тренажер бубновского для квартиры
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
тренажер бубновского для квартиры
Многофункциональный Тренажер Бубновского был разработан доктором медицинских наук Сергеем Бубновским, для восстановления и профилактики заболеваний костно-мышечной системы, в которой сам больной участвовал в своем выздоровлении, используя воздействие силовых тренажеров. Тренажер Бубновского – это приспособление, благодаря которому можно полностью отойти от медикаментозного лечения, восстановить здоровье и вернуться к активному образу жизни после травм или перенесенных операций.
Мы являемся производителем реабилитационных тренажеров методики Бубновского,осуществляем доставку по всей Украине,изменяем конструкцию,размер,цвет,тренажера по желанию заказчика.Возможность оформления в кредит через Приват Банк.
http://kazan.rosfirm.ru/ozdorovitelnogo ... 16-1017285
Мы являемся производителем реабилитационных тренажеров методики Бубновского,осуществляем доставку по всей Украине,изменяем конструкцию,размер,цвет,тренажера по желанию заказчика.Возможность оформления в кредит через Приват Банк.
http://kazan.rosfirm.ru/ozdorovitelnogo ... 16-1017285
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей