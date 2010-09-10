Сообщение Igorbub » Вчера, 21:58

Консервативное лечение позвоночных грыж предполагает сочетание медикаментозных и немедикаментозных (мануальная терапия, массажи, лечебная физкультура) методов. Весьма популярным методом лечения межпозвонковой грыжи является оперативное вмешательство. Этот метод крайне опасен (осложнение после операции, когда соседние позвонки не срастаются, могут образоваться новые грыжи, ведь нагрузка на позвоночник увеличивается и перелом позвоночника, когда человек спустя время отказывается от корсета или вдается к резким движениям и нагрузкам.Операция, как и медикаменты, устраняет следствие, а не причину. А ведь именно причина спустя некоторое время приводит к той же проблеме, от которой человек так старался избавиться. Грыжа с сопровождающей ее болью и ограничениями возвращается.