Сообщение Alexbub » Вчера, 22:15

Продам тренажер доктора Бубновского МТБ (МТБ-1 и МТБ-2). Можно отправить по Украине.Тренажер новый. Есть манжеты мягкие, ручки и сандаль - все новое от изготовителя.Оплата при получении тренажера.Есть все необходимое к тренажеру МТБ: манжеты мягкие, сандали реабилитационные, ручка петельная, ручки для тяг различные и пр.Гарантия от производителя - 24 месяца.