блочный тренажер бубновского

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
Откуда: Украина
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блочный тренажер бубновского

Сообщение Alexbub » Вчера, 22:15

Продам тренажер доктора Бубновского МТБ (МТБ-1 и МТБ-2). Можно отправить по Украине.
Тренажер новый. Есть манжеты мягкие, ручки и сандаль - все новое от изготовителя.
Оплата при получении тренажера.
Есть все необходимое к тренажеру МТБ: манжеты мягкие, сандали реабилитационные, ручка петельная, ручки для тяг различные и пр.
Гарантия от производителя - 24 месяца.

http://news.vsplanet.net/29031-kurt-ang ... le-return/
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