Сообщение Igorbub » Вчера, 23:05

По поводу лечения методикой кинезитерапией.Разумеется, всё не так просто, как я описал. Наверняка у многих сформировалось именно такое мнение: всё просто! Выполняй жим ногами, делай тяги с блоков, качай пресс, выполняй суставную гимнастику и ты избавишься от болей в пояснице. Всё далеко не так.Основные проблемы:1) Техника выполнения.Существует очень много тонкостей, о которых я не стал писать. На самом деле, я не представляю возможным их всех подробно описать.2) Страх боли.Когда ты не можешь наклониться вперёд, а тебе книжки по кинезитерапии говорят, что это нужно делать НЕСМОТРЯ на боль, ты начинаешь сомневаться в эффективности упражнения и всей методики. В лучшем случае ты начинаешь менять технику, в худшем - перестаёшь выполнять. У меня было именно так. Я не был уверен в эффективности упражнения. Постоянно проскакивали мысли: а вдруг я завтра вообще не смогу встать.Приходилось экспериментировать, записывать видео и кидать прошаренным людям.3) Последовательность упражнений.Нет какой-то одной схемы лечения. Кому-то нужно начинать с жима ногами, кому-то с тяги и.т.д. Методом проб и ошибок я смог понять для себя максимально эффективную цепочку упражнений.4) Вес на тренажёрах.Вот тут то и самая главная проблема. Меньше поставишь - эффекта не будет, больше поставишь - получишь травму.А теперь вопрос: способен ли человек, далёкий от спорта, решить все эти проблемы. Очевидно, что нет! Вот именно поэтому я так часто и писал о ц. Кинезитерапии.Тем более кинезитерапия использует массу упражнений, которых невозможно выполнить в обычном тренажёрном зале. Я уверен, что если бы у меня была возможность ходить в ц. кинезитерапии, то я бы избавился от болей не за год, а за пол года, а возможно даже быстрее.