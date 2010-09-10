тренажер бубновского облегченный

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PetrPag
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
Откуда: Ukraine
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тренажер бубновского облегченный

Сообщение PetrPag » Вчера, 23:14

Комплектация тренажера для кинезитерапии:
- блочная рамка одинарная,
- грузовой стек на 60 кг,
- металлический трос,
Манжеты (мягки и жесткие), ручки для тяг стоимость не входят.
В нашем интернет магазине Вы можете дополнительно заказать. жесткие и мягкие манжеты, разнообразные ручки для тяг, цепи-удлинители, сандалии кожанные для реабилитации.
Купить тренажер МТБ 1 Вы можете сделав заказ на сайте и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут или по телефонам указанным на сайте.

http://megamap.com.ua/com1033
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