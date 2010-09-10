тренажер бубновского облегченный
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
- Откуда: Ukraine
- Контактная информация:
тренажер бубновского облегченный
Комплектация тренажера для кинезитерапии:
- блочная рамка одинарная,
- грузовой стек на 60 кг,
- металлический трос,
Манжеты (мягки и жесткие), ручки для тяг стоимость не входят.
В нашем интернет магазине Вы можете дополнительно заказать. жесткие и мягкие манжеты, разнообразные ручки для тяг, цепи-удлинители, сандалии кожанные для реабилитации.
Купить тренажер МТБ 1 Вы можете сделав заказ на сайте и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут или по телефонам указанным на сайте.
http://megamap.com.ua/com1033
- блочная рамка одинарная,
- грузовой стек на 60 кг,
- металлический трос,
Манжеты (мягки и жесткие), ручки для тяг стоимость не входят.
В нашем интернет магазине Вы можете дополнительно заказать. жесткие и мягкие манжеты, разнообразные ручки для тяг, цепи-удлинители, сандалии кожанные для реабилитации.
Купить тренажер МТБ 1 Вы можете сделав заказ на сайте и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут или по телефонам указанным на сайте.
http://megamap.com.ua/com1033
1 сообщение • Страница 1 из 1
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