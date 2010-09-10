Сообщение PetrPag » Вчера, 23:14

Комплектация тренажера для кинезитерапии:- блочная рамка одинарная,- грузовой стек на 60 кг,- металлический трос,Манжеты (мягки и жесткие), ручки для тяг стоимость не входят.В нашем интернет магазине Вы можете дополнительно заказать. жесткие и мягкие манжеты, разнообразные ручки для тяг, цепи-удлинители, сандалии кожанные для реабилитации.Купить тренажер МТБ 1 Вы можете сделав заказ на сайте и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут или по телефонам указанным на сайте.