Сообщение Alexbub » Сегодня, 09:46

Надежные спортуголки с креплением к стене для мальчика с веревочной лестницей можно узнать цену в спортивном магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Львов , Одесса , Сумы , Херсон, Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.Наш адрес