Долговечные шведские стенки из сосны для детей и взрослых

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

Долговечные шведские стенки из сосны для детей и взрослых

Сообщение Igorbub » Сегодня, 11:03

Прочные шведские стенки деревянные для детей и взрослых с скамьей для пресса можно выбрать в спортивном магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Одесса , Ровно , Херсон, Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
Наш адрес
http://shvedki.in.ua/index.php?category=296
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