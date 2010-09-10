Сообщение Igorbub » Сегодня, 11:03

Прочные шведские стенки деревянные для детей и взрослых с скамьей для пресса можно выбрать в спортивном магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Одесса , Ровно , Херсон, Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.Наш адрес