Долговечные шведские стенки из сосны для детей и взрослых
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Долговечные шведские стенки из сосны для детей и взрослых
Прочные шведские стенки деревянные для детей и взрослых с скамьей для пресса можно выбрать в спортивном магазине Спортбиз. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Одесса , Ровно , Херсон, Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
Наш адрес
http://shvedki.in.ua/index.php?category=296
Наш адрес
http://shvedki.in.ua/index.php?category=296
1 сообщение • Страница 1 из 1
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