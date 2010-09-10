Долговечные шведские стенки из дерева для взрослых до 120 кг

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
PetrPag
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
Откуда: Ukraine
Контактная информация:
Контактная информация пользователя PetrPag

Долговечные шведские стенки из дерева для взрослых до 120 кг

Сообщение PetrPag » Сегодня, 11:34

Надежные шведские стенки из бука для взрослых до 120 кг с турником можно посмотреть в онлайн магазине Sportbiz. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Житомир , Ивано-Франковск , Луцк , Николаев , Сумы , Харьков , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
Нас можно найти
http://shvedki.in.ua/index.php?category=3937
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей