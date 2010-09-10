Спаренные тренажеры Бубновского мтб 1 для центров кинезитерапии
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Спаренные тренажеры Бубновского мтб 1 для центров кинезитерапии
Новые тренажеры Бубновского мтб лучшие скидки от широкоизвестного производителя спортивных тренажеров для лечения межпозвоночной грыжи .
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Наш адрес в интернете http://www.sportbiz.com.ua/Trenazhery-B ... vskogo-MTB
Магазин реабилитационных товаров Sportbiz.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Киев , Луцк , Николаев , Сумы , Харьков , Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://sportbiz.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00 или пишите на почту sportbizi.com.ua@gmail.com .
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