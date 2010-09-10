Универсальные тренажеры мтб 1 4 для центров Бубновского
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Универсальные тренажеры мтб 1 4 для центров Бубновского
С одной блочной рамой тренажеры мтб 1 4 для кинезитерапии заказать у надежного завода спортивных тренажеров для детей .
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Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения болей в спине Спортхеппи доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Львов , Одесса , Ровно , Ужгород , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://www.sporthappy.com.ua , звоните нам по телефонам +38-068-300-05-36, +38-066-079-38-42 или пишите на почту sporthappy.com.ua@gmail.com .
Кликай http://www.sporthappy.com.ua/Trenazher-dlya-spinyi
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения болей в спине Спортхеппи доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Львов , Одесса , Ровно , Ужгород , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://www.sporthappy.com.ua , звоните нам по телефонам +38-068-300-05-36, +38-066-079-38-42 или пишите на почту sporthappy.com.ua@gmail.com .
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