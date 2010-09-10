Двойные тренажеры мтб для центров кинезитерапии
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Двойные тренажеры мтб для центров кинезитерапии
Одинарные тренажеры мтб 1 4 супер распродажа от широкоизвестного завода-производителя спортивных тренажеров для лечение кинезитерапией .
Наша ссылка http://www.sportbiz.com.ua/TB103-80
Магазин реабилитационных товаров Спортбиз доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Луцк , Николаев , Сумы , Херсон, Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://sportbiz.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00 или пишите на почту sportbizi.com.ua@gmail.com .
Наша ссылка http://www.sportbiz.com.ua/TB103-80
Магазин реабилитационных товаров Спортбиз доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Луцк , Николаев , Сумы , Херсон, Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://sportbiz.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00 или пишите на почту sportbizi.com.ua@gmail.com .
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей