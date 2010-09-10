Двойные тренажеры мтб для центров кинезитерапии

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Alexbub
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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Двойные тренажеры мтб для центров кинезитерапии

Сообщение Alexbub » Сегодня, 19:32

Одинарные тренажеры мтб 1 4 супер распродажа от широкоизвестного завода-производителя спортивных тренажеров для лечение кинезитерапией .
Наша ссылка http://www.sportbiz.com.ua/TB103-80
Магазин реабилитационных товаров Спортбиз доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Луцк , Николаев , Сумы , Херсон, Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://sportbiz.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00 или пишите на почту sportbizi.com.ua@gmail.com .
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