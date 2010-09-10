Универсальные тренажеры профессора Бубновского для взрослых
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Универсальные тренажеры профессора Бубновского для взрослых
С двумя блочными рамами тренажеры мтб 1 4 заказать у легендарного производителя спортивных тренажеров для центров кинезитерапии бубновского .
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Магазин спорттоваров Киддишоп доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Запорожье , Кропивницкий , Одесса , Тернополь , Херсон, Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://kiddishop.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-297-83-37, +38-050-137-71-79 или пишите на почту kiddishop.com.ua@gmail.com.
Ссылка на нас http://www.kiddishop.com.ua/Reabilitaci ... ubnovskogo
Магазин спорттоваров Киддишоп доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Запорожье , Кропивницкий , Одесса , Тернополь , Херсон, Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://kiddishop.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-297-83-37, +38-050-137-71-79 или пишите на почту kiddishop.com.ua@gmail.com.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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