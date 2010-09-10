Одинарные тренажеры Бубновского для реабилитационных центров
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Одинарные тренажеры Бубновского для реабилитационных центров
Спаренные тренажеры Бубновского широкий выбор у легендарного завода реабилитационных тренажеров для больниц .
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Магазин спортивных товаров Киддишоп доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Кропивницкий , Николаев , Сумы , Ужгород , Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://kiddishop.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-297-83-37, +38-050-137-71-79 или пишите на почту kiddishop.com.ua@gmail.com.
Кликай http://www.kiddishop.com.ua/Reabilitaci ... ubnovskogo
Магазин спортивных товаров Киддишоп доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Кропивницкий , Николаев , Сумы , Ужгород , Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://kiddishop.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-297-83-37, +38-050-137-71-79 или пишите на почту kiddishop.com.ua@gmail.com.
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