Сообщение Alexbub » Сегодня, 09:14

Купить недорого без посредников 1 комнатную квартиру В Одесcе по цене 11 200 тыс. грн за 1 кв.м. Строится 2 секции. 1-ая Секция готова, 2-ая – сдача 3 кв. 2018 г. Все подробности здесь