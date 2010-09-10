от застройщика 1 комнатную квартиру в пригороде Одессы
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
от застройщика 1 комнатную квартиру в пригороде Одессы
Купить недорого без посредников 1 комнатную квартиру В Одесcе по цене 11 200 тыс. грн за 1 кв.м. Строится 2 секции. 1-ая Секция готова, 2-ая – сдача 3 кв. 2018 г. Все подробности здесь
http://www.for-rest.od.ua/квартиры/
http://www.for-rest.od.ua/квартиры/
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость