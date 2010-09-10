без посредников одинарку в пригороде Одессы

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

без посредников одинарку в пригороде Одессы

Сообщение Igorbub » Сегодня, 09:15

Продам из кирпича от застройщика одинарку в пригороде Одессы по цене 11 200 тыс. грн за 1 кв.м. Строится 2 секции. 1-ая Секция готова, 2-ая – сдача 3 кв. 2018 г. Все подробности здесь
http://www.for-rest.od.ua/контакты/
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