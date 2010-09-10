Сообщение Alexbub » Сегодня, 09:30

Продам самую дешевую без посредников одинарку в пригороде Одессы по цене 11 200 тыс. грн за 1 кв.м. Строится 2 секции. 1-ая Секция готова, 2-ая – сдача 3 кв. 2018 г. Купить можно здесь