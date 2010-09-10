от застройщика 1 комнатную квартиру В Одесее

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
Откуда: Украина
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от застройщика 1 комнатную квартиру В Одесее

Сообщение Alexbub » Сегодня, 10:16

Купить в кирпичном доме от застройщика одинарку В Одесcе по цене 370 тыс. грн.. Строится 2 секции. 1-ая Секция готова, 2-ая – сдача 3 кв. 2018 г. Купить можно здесь
http://www.for-rest.od.ua/галерея/
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