Сообщение Alexbub » Сегодня, 10:16

Купить в кирпичном доме от застройщика одинарку В Одесcе по цене 370 тыс. грн.. Строится 2 секции. 1-ая Секция готова, 2-ая – сдача 3 кв. 2018 г. Купить можно здесь