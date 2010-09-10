от хозяина 1 комнатную квартиру в г. Одесса Фонтанка

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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PetrPag
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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от хозяина 1 комнатную квартиру в г. Одесса Фонтанка

Сообщение PetrPag » Сегодня, 10:19

Купить дешевую от застройщика 1 комнатную квартиру в пригороде Одессы по цене 370 тыс. грн.. Строится 2 секции. 1-ая Секция готова, 2-ая – сдача 3 кв. 2018 г. Сайт застройщика
http://www.for-rest.od.ua/о-нас/
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